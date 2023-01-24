كشف مفاجآت.. يزن الأسمر يعلن الاعتزال: سامحوني وسامحوا عزيز الله يرحمه

أعلن مشهور مواقع التواصل
الاجتماعي السعودي " يزن الأسمر" صديق مشهور سناب شات الراحل
"عزيز" الذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأداء المقاطع المضحكة ،
اعتزاله السوشيال ميديا ، مطالبا المتابعين أن يسامحوه والدعاء لعزيز بالرحمة .
وقال يزن الأسمر عبر مقطع فيديو
نشره بـ " سناب شات" ، " قررت قرار نهائي الاعتزال واليوم راح يكون
آخر يوم تشوفونا فيه " .
وتابع ، " لازم تعرفون إن كل
شيء كنا نقوم بتصويره كان تمثيل ، والولد الذي كان مع عزيز ولدي ، حبينا نجعل عزيز
يعيش اللحظة الأبويه وأن لديه عائلة ".
وأردف ، " كل شيء كان تصوير
كنا فريق عمل ، الله يرحم عزيز ، وأطالبكم بآخر طلب أن تسامحونا وتسامحون عزيز
وتدعون له ، وإذا قدرتم تتصدقون له تصدقوا ".
وأضاف،" إن شاء الله أنا
موجود مع أهله وقايمين بالعزاء وما راح نقصر ، ادعو لعزيز بالرحمة وسامحونا
وسامحوه ، فعزيز لم يفعل شيء ، وأنا الذي كنت أصور وصاحب الأفكار ، سامحونا
ياجماعة الخير .. هذه آخر سنابه تشوفوها لي ".
وكان توفي الفنان الكوميدي السوري
"عزيز" الذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأداء المقاطع المضحكة ،
عن عمر ناهز 27 عاماً ، عقب معاناته من مرض في الهرمونات أثر على النمو الجسدي له .
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