تفاصيل ضبط «أم شهد» بطلة الفيديوهات المخلة بالآداب (صور)

الثلاثاء، 11-10-2022
11:05 ص
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية سيدة تدعى " أم شهد"
ومعاونيها، والقبض عليهم في محل إقامتهم بمحافظة الإسكندرية، وعرضهم على النيابة
للتحقيق.
جاء ذلك بعد أن تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ للنائب العام، متضررًا من
قيام المدعوة "أم شهد" بنشر فيديوهات تحوي نكات فاضحة وإيحاءات جنسية.
وتنشر السيدة المعروفة بـ" ام شهد
" فيديوهات لها عبر الفيس بوك
واليوتيوب تتضمن مشاهد جريئة وإيحاءات جنسية من أجل الحصول على مشاهدات عالية
وبالتالي أرباح أكثر.
وتباشر النيابة التحقيق مع "أم شهد" فيما أسند إليها من اتهامات
بـ"الترويج لمشاهد فاضحة وإيحاءات مخلة بالآداب"، بعد بلاغ رسمي ضدها.
ودائمًا ما تثير "أم شهد" الجدل حولها بسب نشرها فيديوهات تحمل
إيحاءات جنسية ومشاهد جريئة بهدف جلب المشاهدات وتحظى بمتابعة كثيرين من
المراهقين.