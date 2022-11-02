أفقدها عذريتها وحملت منها قبل زواجها بـ 7 أيام.. المحكمة تحسم قضية فتاة المنصورة

الأربعاء، 02-11-2022
01:35 م
قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنح النقض، بمعاقبة المتهم باغتصاب
زميلته
التي تدعى أمل عبد الحميد، والتي تعرف إعلاميًا بـ فتاة الدقهلية، بالحبس لمدة سنة
مع الشغل، وذلك على خلفية اتهامه بـ التعدي جنسيًا على الضحية وهتك عرضها، حيث
أفقدها عذريتها قبل عقد حفل زفافها على شخص آخر بـ 7 أيام، مما أدى إلى حمل
ها
وإنجابها طفلة منه تدعى جودي.
وقالت أمل فتاة الدقهلية، إن تعرضت إلى الاغتصاب
على يد هذا المتهم عندما
كانت تدرس في الصف الأول الثانوي منذ 4 سنوات ماضية، حيث تقدم لخطبتها من أسرتها،
ولكنه رفضته لأنها كانت ترفض في هذا التوقيت فكرة الخطوبة بشكل عام.
وتابعت حديثها قائلة: الولد ده أصغر مني وكان معايا في المدرسة اللي كنت
فيها، ولما اتقدملي رفضته لأني كنت رافضة فكرة الخطوبة أصلًا، وبعدها اتقدملي شخص
تاني ووافقت عليه وكنت قربت أتجوز خلاص.
وأضافت أمل أن الواقعة حدثت قبل أيام فقط على زفافها، وفور أن علم المتهم
بأنها سوف تتزوج من شخص آخر أصبح يهددها كثيرًا وطلب منها ألا تتزوج من هذا الشخص،
حيث قالت: كان بيمشي ورايا في الشارع وبيهددني، وفي يوم الواقعة شدني في الشارع من
ضهري ووقعني على الأرض، ودخلني مكان مقطوع وفضل يضرب فيا.
وأشارت إلى أنها ظلت تصرخ كثيرًا حتى ينقذها أحد منه ولكنها لم تجد من
ينجدها، فـ حاولت أن تضربه حتى تدافع عن نفسها، فقالت: أنا مكنتش عارفة هو عاوز
إيه ومكنتش متخيلة إن ده هيحصل، أغمى عليا من كتر الضرب ولما صحيت لقيته اغتصبني.
وأوضحت أمل فتاة الدقهلية، أنها حاولت بعد ذلك أن تنهي حياتها وتنتحر بسبب
عدم قدرتها على تحمل
تلك الواقعة البشعة التي حدثت لها قبل أيام من زفافها، حيث
قالت: حاولت انتحر وحسيت إن الدنيا اسودت قدام وشي لأني كنت داخلة على جواز وكنت
فرحانة بحياتي وفجأة حياتي اتدمرت، وكمان المتهم بعت رسالة لخطيبي وقاله إني خلاص
منفعش للجواز بعد اللي عمله.