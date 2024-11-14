قال نقيب الأطباء في مصر الدكتور أسامة عبد الحي ، أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى ضد طبيبة الأمراض النسائية وسام شعيب التي أثارت الجدل حول انتشار حالات حمل غير شرعي.

إفشاء أسرار المرضى

وأوضح أن "ما بدر من شعيب خاطئ ويندرج ضمن ستر عورات وإفشاء أسرار المرضى، وليس كما تقول الطبيبة إنها لم تعلن عن أسماء المريضات أو عناوينهن، خصوصاً أنها تتحدث عن مريضات في قرية صغيرة، ما يسهل التعرف والربط بين رواياتها والمترددات على العيادة بكل سهولة، فهي ليست مدينة كبيرة مزدحمة كالقاهرة أو الإسكندرية".

الشطب من مزاولة المهنة

وأشار إلى أنها قد تواجه عقوبات تصل إلى الإيقاف عن العمل لمدة تصل إلى عام، أو الشطب من مزاولة المهنة. وفقا للائحة لجنة آداب المهنة.

3 اتهامات

في السياق نفسه، قال محامي الطبيبة هيثم السيد، إن موكلته تواجه 3 اتهامات من قبل النيابة العامة وهي التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة بسوء قصد هدفها تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

الحبس

وأضاف، أنه إذا ثبت إدانة شعيب بالتهم المنسوبة إليها، ستعاقب بالحبس بحد أدنى لمدة 6 أشهر قد تصل في حدها الأقصى إلى 3 سنوات، أو الغرامة أو العقوبتين معاً.

القبض على الطبيبة

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر ألقت القبض على الطبيبة بعد انتشار فيديو لها تحدثت خلاله عن تعاملها مع حالات ولادة، ادعت أنها حدثت نتيجة لـ"حمل خارج إطار الزواج أو عن طريق زواج غير رسمي"، فيما قررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات .