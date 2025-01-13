لماذا سحبت الكويت جنسيتها من إعلاميتين مصريتين؟

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت سحب جنسية 4,246 شخصاً، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تصحيح الأوضاع القانونية وتنفيذ قانون الجنسية الكويتية.

تفاصيل القرار وأسبابه

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية، تم اتخاذ هذا القرار عقب اجتماع اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، موضحًا أن القرار استند إلى مواد قانون الجنسية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته.

الإعلامية حنان كمال





وكشفت صحيفة سراج الكويتية أن القائمة شملت الإعلاميتين حنان كمال وداليا بدران، اللتين تنحدران من أصول مصرية.

وتعتبر الإعلامية حنان كمال مذيعة مصرية في تليفزيون دولة الكويت، وتخرجت في جامعة القاهرة عام 1995، ومتزوجة من الخبير الاقتصادي قيس الشطي.

داليا بدران





بينما تعد داليا بدران مذيعة في تليفزيون الكويت ومراقبة الأخبار الإنجليزية في التليفزيون، وحصلت على المركز الثالث في جائزة الكويت الدولية للمرأة المتميزة عام 2019،

وكانت الإعلامية متهمة في قضية الإساءة للكويت والقوات المسلحة، وأطلقت النيابة العامة سراحها بكفالة 1000 دينار بعد استمرار حجزها لمدة يومين متتاليين.

الازدواجية

وسُحبت جنسية 20 شخصًا وفقًا للمواد (10 و11) بسبب حملهم جنسية أخرى خلافًا للقانون.

الغش والتزوير

كما سُحبت 89 جنسية بموجب المادتين (21 مكرراً و13 فقرة 1)، نتيجة تقديم مستندات مزورة أو معلومات غير صحيحة، بما في ذلك من اكتسبوا الجنسية بالتبعية.

أبناء كويتيات

وتم سحب جنسية حالة واحدة استناداً للمادة (13 فقرة 4)، المتعلقة بأولاد كويتيات وفق شروط محددة.

حالات استثنائية

كما سُحبت 4,136 جنسية استنادًا إلى المادة (13 فقرة 4)، والمتعلقة بمنح الجنسية بشكل استثنائي لمقيمين.

أهداف القرار وتوزيع الحالات

وأكد البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة المخالفات المتعلقة بمنح الجنسية وحماية الهوية الوطنية، وشملت الحالات المشمولة بالقرار مواطنين من 54 دولة مختلفة.

المرحلة القادمة

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يمثل مرحلة أولية وسيُعرض على مجلس الوزراء الكويتي لاعتماده نهائياً، يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى ضبط منح الجنسية وتطبيق القانون بصرامة.