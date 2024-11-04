أجرت نيابة الشيخ زايد، التحقيق مع ممثل وشقيق الفنان محمد رجب، في واقعة اتهامه لابن الكابتن مجدي عبد الغني بالاعتداء عليه بالضرب والتسبب في إصابته داخل "مقهى" بمول في مدينة الشيخ زايد

وأقر الشاكي، أمام المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، برغبته في التصالح وتنازله عن المحضر المحرر منه ضد ابن الكابتن مجدي عبد الغني

وكانت أشارت التحريات إلى أن المجني عليه ممثل وشقيق الفنان محمد رجب؛ حدثت بينه وبين ابن الكابتن مجدي عبد الغني، مشادة كلامية قام على إثرها الثاني بالتعدي بالضرب على الشاكي وإحداث إصابته.

وأورد التقرير الطبي المرفق بمحضر الشرطة أن الشاكي مصاب بكدمة بجوار العين اليسرى وكدمة بالفم وكدمة أسفل الظهر.

كما كشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن شابًا حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد يتهم فيه ابن الكابتن مجدي عبد الغني ومقدم برامج رياضية بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بعدة إصابات.

وأضافت التحريات أن الشاب ذكر في بلاغه أنه أثناء سهره في "بار" شهير بمدينة الشيخ زايد، حدثت بين وبين المشكو في حقه مشاجرة تعدى خلالها الأخير بالضرب عليه محدثا ما به من إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.