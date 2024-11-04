الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
توقيت مصر 02:43 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"رغم إني زملكاوي لكن هذا اللاعب في الأهلي مفيش اتنين يختلفوا عليه"

مريام فارس تثير ضجة بفستان شفاف

أحمد موسى:" بكرة هتشوفوا حاجة مهمة أوي "

مفاجأة عن تسريب حوار الـVAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

نشأت الديهي يطالب الدولة بإعلان حالة الطواريء لمواجهة الشائعات

الدولار يقفز في جميع البنوك ويسجل هذا الرقم

"خانته في شهر العسل"..عروس تنهي حياة زوجها بعد شهرين من الزواج

"اللي هيقرب هقتله".. شاب يذبـ.ـح نفسه داخل بنك شهير

حكم نهائي.. القضاء ينتصر لـ"شهيدة الشرف" من زوجها

كدمات وإصابات.. تفاصيل مشاجرة ابن مجدي عبدالغني وفنان داخل "بار"

كدمات وإصابات.. تفاصيل مشاجرة ابن مجدي عبدالغني وفنان داخل "بار"

1526140_0
ا
الإثنين، 04-11-2024 03:35 م

 

أجرت نيابة الشيخ زايد، التحقيق مع ممثل وشقيق الفنان محمد رجب، في واقعة اتهامه لابن الكابتن مجدي عبد الغني بالاعتداء عليه بالضرب والتسبب في إصابته داخل "مقهى" بمول في مدينة الشيخ زايد

 

وأقر الشاكي، أمام المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، برغبته في التصالح وتنازله عن المحضر المحرر منه ضد ابن الكابتن مجدي عبد الغني

 

وكانت أشارت التحريات إلى أن المجني عليه ممثل وشقيق الفنان محمد رجب؛ حدثت بينه وبين ابن الكابتن مجدي عبد الغني، مشادة كلامية قام على إثرها الثاني بالتعدي بالضرب على الشاكي وإحداث إصابته.

 

وأورد التقرير الطبي المرفق بمحضر الشرطة أن الشاكي مصاب بكدمة بجوار العين اليسرى وكدمة بالفم وكدمة أسفل الظهر.

 

كما كشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن شابًا حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد يتهم فيه ابن الكابتن مجدي عبد الغني ومقدم برامج رياضية بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بعدة إصابات.

 

وأضافت التحريات أن الشاب ذكر في بلاغه أنه أثناء سهره في "بار" شهير بمدينة الشيخ زايد، حدثت بين وبين المشكو في حقه مشاجرة تعدى خلالها الأخير بالضرب عليه محدثا ما به من إصابات.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إقرأ ايضا

ن

مريام فارس تثير ضجة بفستان شفاف

Capture

أحمد موسى:" بكرة هتشوفوا حاجة مهمة أوي "

Capture

"خانته في شهر العسل"..عروس تنهي حياة زوجها بعد شهرين من الزواج

أخبار متعلقة

alfiooom-moshagra-dw0329

قطع يد لاعب نادي السكة في مشاجرة