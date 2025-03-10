الثلاثاء 11 مارس 2025
توقيت مصر 04:15 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. طبيب بيطري يسحل زوجته الطبيبة الحامل رفقة والده في الشارع

صـ.ـدمة هزت الجميع.. تفاصيل وفاة طالبة الطب بسبب صعوبة الامتحان

"خانـ.ـته مع المدرب".. انفصال حارس مرمى برشلونة عن زوجته بفضـ.ـيحة مدوية

الجيش الإسرائيلي يأسر جنديًا بالجيش اللبناني ويقتل آخر

ثلاثينية تخلع زوجها بعد اكتشافها السبب الصادم!

مبعوث ترامب عن غضب الاحتلال من مفاوضاته مع حمـ.ـاس: لسنا عملاء لإسرائيل

ترحيل سوزي الأردنية إلى سجن العاشر من رمضان

"ليسوا شياطين ولكنهم ودودون للغاية".. مبعوث ترامب يكشف انطباعه عن مفاوضي حـ.ـماس

اعـ.ـتدى عليها من الخلف.. محامية صغيرة العاشر تكشف اعترافات المتهم أمام النيابة

القبض على صاحب مطعم "فول وحيد" وخمسة آخرين بسبب مشاجرة السحور

صـ.ـدمة هزت الجميع.. تفاصيل وفاة طالبة الطب بسبب صعوبة الامتحان

586
ا
الإثنين، 10-03-2025 01:29 م

 

سيطرت حالة من الحزن والذهول على طلاب كلية الطب بجامعة المنوفية، عقب وفاة زميلتهم إيمان مصطفى دياب، الطالبة بالفرقة الخامسة، بعد أدائها امتحان مادة الأنف والأذن والحنجرة، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا حول الضغوط الدراسية وتأثيرها النفسي على الطلاب.

وأكد عدد من زملاء الطالبة أن الامتحان كان شديد الصعوبة، متجاوزًا مستوى الطالب المتوسط، وهو ما انعكس سلبًا على حالتها النفسية.

وقال أحد زملائها: "إيمان خرجت من قاعة الامتحان وهي متأثرة بشدة، كانت تشعر بإحباط كبير نتيجة صعوبة الأسئلة، وبعد فترة قصيرة، علمنا بوفاتها، وكان الأمر بمثابة صدمة لنا جميعًا".

وأشار طلاب آخرون إلى أن الضغوط الدراسية المتراكمة، إلى جانب صعوبة الامتحان، كانت عوامل مؤثرة في الحالة النفسية للطالبة، مؤكدين أن العديد منهم يعانون من التوتر المستمر بسبب طبيعة الدراسة والامتحانات.

من جانبها، أصدرت كلية الطب بيانًا رسميًا نعت فيه الطالبة، مشيرةً إلى أنها تلقت شكاوى رسمية من طلاب الفرقة الخامسة بشأن صعوبة الامتحان، وأنها فتحت تحقيقًا في الأمر.

وأكدت إدارة الكلية أن التحقيق سيجري بشفافية وعدالة، لضمان الوصول إلى الحقائق واتخاذ الإجراءات المناسبة، حرصًا على مصلحة الطلاب وسلامتهم النفسية.

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. طبيب بيطري يسحل زوجته الطبيبة الحامل رفقة والده في الشارع

323

ثلاثينية تخلع زوجها بعد اكتشافها السبب الصادم!

Capture

مبعوث ترامب عن غضب الاحتلال من مفاوضاته مع حمـ.ـاس: لسنا عملاء لإسرائيل