صـ.ـدمة هزت الجميع.. تفاصيل وفاة طالبة الطب بسبب صعوبة الامتحان

سيطرت حالة من الحزن والذهول على طلاب كلية الطب بجامعة المنوفية، عقب وفاة زميلتهم إيمان مصطفى دياب، الطالبة بالفرقة الخامسة، بعد أدائها امتحان مادة الأنف والأذن والحنجرة، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا حول الضغوط الدراسية وتأثيرها النفسي على الطلاب.

وأكد عدد من زملاء الطالبة أن الامتحان كان شديد الصعوبة، متجاوزًا مستوى الطالب المتوسط، وهو ما انعكس سلبًا على حالتها النفسية.

وقال أحد زملائها: "إيمان خرجت من قاعة الامتحان وهي متأثرة بشدة، كانت تشعر بإحباط كبير نتيجة صعوبة الأسئلة، وبعد فترة قصيرة، علمنا بوفاتها، وكان الأمر بمثابة صدمة لنا جميعًا".

وأشار طلاب آخرون إلى أن الضغوط الدراسية المتراكمة، إلى جانب صعوبة الامتحان، كانت عوامل مؤثرة في الحالة النفسية للطالبة، مؤكدين أن العديد منهم يعانون من التوتر المستمر بسبب طبيعة الدراسة والامتحانات.

من جانبها، أصدرت كلية الطب بيانًا رسميًا نعت فيه الطالبة، مشيرةً إلى أنها تلقت شكاوى رسمية من طلاب الفرقة الخامسة بشأن صعوبة الامتحان، وأنها فتحت تحقيقًا في الأمر.

وأكدت إدارة الكلية أن التحقيق سيجري بشفافية وعدالة، لضمان الوصول إلى الحقائق واتخاذ الإجراءات المناسبة، حرصًا على مصلحة الطلاب وسلامتهم النفسية.