الثلاثاء 11 مارس 2025
توقيت مصر 04:15 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. طبيب بيطري يسحل زوجته الطبيبة الحامل رفقة والده في الشارع

صـ.ـدمة هزت الجميع.. تفاصيل وفاة طالبة الطب بسبب صعوبة الامتحان

"خانـ.ـته مع المدرب".. انفصال حارس مرمى برشلونة عن زوجته بفضـ.ـيحة مدوية

الجيش الإسرائيلي يأسر جنديًا بالجيش اللبناني ويقتل آخر

ثلاثينية تخلع زوجها بعد اكتشافها السبب الصادم!

مبعوث ترامب عن غضب الاحتلال من مفاوضاته مع حمـ.ـاس: لسنا عملاء لإسرائيل

ترحيل سوزي الأردنية إلى سجن العاشر من رمضان

"ليسوا شياطين ولكنهم ودودون للغاية".. مبعوث ترامب يكشف انطباعه عن مفاوضي حـ.ـماس

اعـ.ـتدى عليها من الخلف.. محامية صغيرة العاشر تكشف اعترافات المتهم أمام النيابة

القبض على صاحب مطعم "فول وحيد" وخمسة آخرين بسبب مشاجرة السحور

شاهد.. طبيب بيطري يسحل زوجته الطبيبة الحامل رفقة والده في الشارع

Capture
ا
الإثنين، 10-03-2025 01:51 م

 

 

 

أثار مقطع فيديو يظهر رجلًا يسحل زوجته الحامل في أحد شوارع محافظة الشرقية، حالة من الصدمة والغضب العارم، حيث وصفه العديد من المغردين بأنه يفتقر تماماً إلى الإنسانية.

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة، والتحقق من صحة المعلومات المتداولة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وكتبت فتاة تدعى ميوش فريد عبر حسابها على "فيس بوك"، أن السيدة التي تتعرض للضرب في الفيديو، هي طبيبة تدعى ندى شعبان والشخص الذي يتعدى عليها هو زوجها ويعمل طبيب بيطري.

وأضافت ميوش فريد أن أن الحادثة بدأت خلال عودة الزوجين إلى منزلهما بالشرقية، عقب استقبال والد الزوج لهما بمطار القاهرة، حيث قام الزوج بمساعدة والده بالاعتداء على الدكتورة ندى بعنف شديد، رغم علم الزوج بحملها، مما تسبب في إجهاض جنينها وفقدانها الوعي.

 

 

وأضافت ميوش أن الزوج ووالده لم يكتفيا بالاعتداء الوحشي، بل قاما برميها على الرصيف بجوار الجامع الواقع في المنطقة، تاركين إياها تنزف دون أي رحمة أو إنسانية، إلى أن تدخل سائق جرار كان يمر بالمكان، وقدم لها المساعدة.

وطالب نشطاء بضرورة  محاسبة المعتدين بأشد العقوبات، معتبرين أن هذه الواقعة تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمرأة، وكتبت مغردة أخرى "في هذا الشهر الفضيل؟ ضرب وشتيمة وإيذاء أي رحمة تلك؟". 

إقرأ ايضا

586

صـ.ـدمة هزت الجميع.. تفاصيل وفاة طالبة الطب بسبب صعوبة الامتحان

323

ثلاثينية تخلع زوجها بعد اكتشافها السبب الصادم!

Capture

مبعوث ترامب عن غضب الاحتلال من مفاوضاته مع حمـ.ـاس: لسنا عملاء لإسرائيل

أخبار متعلقة

2604720_0

ورد وبوسة في طابور الصباح.. التعليم تعلن عقوبة مدير مدرسة وزوجته بالشرقية