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زوج شيماء سيف يخرج عن صمته ويبرئها من عدم الإنجاب: العيب مني

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الأحد، 03-11-2024 02:45 م

 

نال مدير الإنتاج محمد كارتر، زوج الفنانة شيماء سيف، دعمًا وتعاطفًا كبيرين من الجمهور بعد إعلانه بجرأة عن معاناته من مشكلة صحية تمنعه من الإنجاب، رغم مرور ست سنوات على زواجهما.

وبهذا التصريح، رفع كارتر عن زوجته شيماء سيف عبء الشائعات التي طالما ربطت عدم الإنجاب بوزنها، ما كان سببًا لمعاناتها بصمت في ظل تطلعها لرحمة الله وعطائه.

 

من هو محمد كارتر؟

جاء اعتراف كارتر بشجاعته ليضع اسمه في صدارة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل كثيرون عن مسيرته المهنية التي بدأت في المسرح الجامعي حيث شارك في مسلسل "سكة اللي يروح".

 

 

واصل بعدها كارتر شق طريقه في عالم الإنتاج، حيث شغل منصب مدير إنتاج في العديد من الشركات والقنوات، وأسهم في إنتاج برامج ومسلسلات تلفزيونية متنوعة.

 

وفي عام 2018، تزوج من الفنانة شيماء سيف بعد علاقة حب طويلة، لكن عدم القدرة على الإنجاب كان تحديًا واجه هذا الثنائي.

 

رغم ذلك، لم يتوانَ كارتر عن إنصاف زوجته قائلاً: "لو تزوجت غيري لأصبحت أمًا"، مسلطًا الضوء على صبرها ودعمها له.

 

عمل محمد كارتر لسنوات طويلة في مجال الإنتاج الفني، محققًا نجاحات متعددة ومن الأعمال التي شارك فيها: " تلاتة في واحد، توأم روحي، شيخ الحارة".

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