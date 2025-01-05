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رغم إصابتها بالشلل.. فيديو مخل لمشرف دار مسنين مع سيدة يثير ضجة

تت
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الأحد، 05-01-2025 12:30 ص

 

 

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة غضب عارم عقب تداول فيديو لتحرش مشرف بدار مسنين بامرأة من نزيلات الدار تعاني من شلل رباعي ما عدا يد واحدة.

تحرش صادم

 

الواقعة شهدتها دار للعجزة بمنطقة مصر الجديدة، وأحدث ضجة عقب تداول فيديو من كاميرا مراقبة لمشرف يقف أمام السيدة المسنة وهي نائمة على سريرها  ويجبرها على طلب أشياء مخلة تفعلها بيدها الوحيدة التي تتحرك.

وعلى الفور قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

كما قررت إخلاء وغلق الدار ونقل المسنين إلى دار أخرى مرخصة.

ووفق مصادر فإن المشرف كان يجبر المرأة التي كانت تعاني أيضًا من تقرحات فراش على فعل ذلك مقابل رعايتها في الدار.

تعود بداية الواقعة عندما قامت سيدة تُدعي "م.ر" باتهام عامل بالاعتداء عليها بدور رعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة.

وأضافت السيدة أن هذه المرة لم تكن الأولي التي يتم الاعتداء عليها من قبل عامل بالدار، وأن جميع العمال دائما ما يعتدون عليها مستغلين إصابتها بشلل رباعي.

وتابعت السيدة أنها كثيرًا ما قامت بإبلاغ المسؤولين بالدار بشأن تعدي العمال عليها، ولكنهم هددوها بالطرد.

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