راغدة شلهوب: القرب من ربنا هو أفضل حل





كشفت الإعلامية راغدة شلهوب تفاصيل استعانتها بالطبيب النفسي، مؤكدة أنها تلجأ له من حين لآخر من أجل الدردشة، بجانب الحديث عن إمكانية اعتزالها الإعلام.

وقالت راغدة شلهوب في تصريحات صحفية،:" مفيش مشكلة لو شخص يلجأ لطبيب نفسي لأنه زي الطبيب للجسد وده ضروري ولكن ربنا هو الشافي الأول والأخير، وقادر يشفي من كل الأمراض والقرب منه أفضل حل.

وواصلت راغدة شلهوب: لا يمنع أننا نلجأ لـ طبيب نفسي وأنا لجأت لطبيب نفسي قبل كده لأن بعض أصدقائي أطباء نفسيين كنت بفضفض معاهم كـ دردشة بسيطة.

وتطرقت راغدة شلهوب للحديث عن إمكانية اعتزالها الإعلام، قائلة: بكل تأكيد الإعلامي عنده وقت معين وسن معين في الإعلام، وأكيد بعد فترة هيخلص كل ده، وبالتالي بفكر في مشروع خاص ليكون خطة بديلة للإعلام.

وسبق وقالت راغدة شلهوب،: الإعلام اللبناني أكثر جراءة، ولكن هناك محاذير للجميع ويجب أن نوصل المعلومة بدون أي شيء فج، ويجب أن نأخذ حذرنا لأن سقف الحرية أصبح مساحته أقل في الوطن العربي ويؤخذ بعين الاعتبار المجتمع والناس.

وسبق وكشفت راغدة شلهوب عن رغبتها في استضافة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب في إحدى حلقات برنامجها، مؤكدة أنها من محبين شيرين، كما أشارت إلى أنها تتوقع عودة الفنان تامر حسني لزوجته بسمة بوسيل.