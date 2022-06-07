الثلاثاء 07 يونيو 2022
توقيت مصر 20:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاصيل التسريب الفاضح لمرتضى منصور وأحمد دياب

السيدات أقل من 45 عامًا.. مصر تعلن عن حرمان فئات معينة من الحج

تأييد حبس قاضي هتك عرض فتاة رفقة اثنين من أصدقائه (تفاصيل صادمة)

الدولار يقفز بشكل مفاجئ في منتصف تعاملات اليوم

بعد الإساءة لها.. العامري فاروق ينشر صور والدته ويتوعد:هاجيبهم تحت رجلك

نجم الزمالك يصدم الجميع ويوقع للأهلي 5 سنوات

القضاء يسدل الستار على أغرب جريمة.. الإعدام لشاب وفتاة بسبب «صورة»

الكشف عن المدينة الأعلى والأقل في معدلات الطلاق

أبكت السعودية.. وفاة الطفلة حلا حزنًا على والدها ودفنهما سويًا في مشهد مؤثر

التعاملات الصباحية.. سعر الدولار اليوم في البنوك

ADS
 

تفاصيل التسريب الفاضح لمرتضى منصور وأحمد دياب

Capture
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 07-06-2022 03:11 م

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد مؤتمر صحفي، للرد على أحمد دياب رئيس رابطة أندية المحترفين، حيث شهدت الساعات الماضية تداول مقاطع صوتية تسريبات (غير لائقة) لمحادثة هاتفية.

كما تصدر هاشتاج أحمد دياب لا يقبل الاحتواء، مؤشرات البحث على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أزمته مع رئيس نادي الزمالك.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبًا منسوبًا إلى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة والمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، وجه فيه الطرفان بعض السباب والشتائم.

وشهدت الأيام الماضية توتراً في العلاقة بين نادي الزمالك ورابطة الأندية المحترفين، على ضوء القرارات التي صدرت بإقامة مباراة القمة مع الأهلي 19 يونيو الجاري، ما يعترض عليه إدارة الزمالك لعدم خوض غريمه التقليدي الأهلي للمباريات المؤجلة له قبل لقاء القمة.

يذكر أيضا أن مرتضى منصور تجاهل الحديث عن هذا التسريب خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” للحديث عن التعاقد مع 4 لاعبات للكرة الطائرة من الغريم التقليدي الأهلي، ولكنه كشف عن تسريب آخر.

ولم يخرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للحديث حول تلك المكالمة المسربة حتى هذه اللحظة.

بينما رفض أحمد دياب، أول رئيس لرابطة الأندية المصرية المحترفة في تاريخ الرياضة المحلية، الإدلاء بأي تصريح للغد حول الأمر.
وأكد مرتضى منصور اليوم، الثلاثاء، أنه تقدم ببلاغ رسمي ضد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم:" تحدثت مع أحمد دياب بشأن أخطاء الحكام وأخطرني أن الحكام تبع اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وعندما تحدثت مع رئيس الجبلاية بشأن الحكام أخطرني أن الحكام مع رابطة الأندية، وعندما عدت للحديث مع رئيس الرابطة فوجئت بتطاوله وسأحصل على حقي بالقانون".
 

إقرأ ايضا

1364079_0

تأييد حبس قاضي هتك عرض فتاة رفقة اثنين من أصدقائه (تفاصيل صادمة)

HAYA

القضاء يسدل الستار على أغرب جريمة.. الإعدام لشاب وفتاة بسبب «صورة»

5201617154430826

الكشف عن المدينة الأعلى والأقل في معدلات الطلاق

أخبار متعلقة

2021_3_15_10_59_36_167

المحكمة تتحفظ على مرتضى منصور في قضية سب محمود الخطيب