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بشرى للمعلمين المصريين في الإمارات.. فرصة للحصول على الإقامة الذهبية

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الخميس، 14-11-2024 02:36 م

 

أعلنت دائرة رأس الخيمة للمعرفة بالإمارات إطلاق برنامج الإقامة الذهبية، الذي يهدف إلى جذب أفضل المعلمين الذين يعملون حالياً في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة رأس الخيمة والاحتفاظ بهم.

 

ومن المتوقع ان يتيح هذا البرنامج للمعلمين الحاصلين على المؤهلات المهنية المناسبة، فرصة الحصول على إقامة طويلة الأمد بدولة الإمارات العربية المتحدة، على كفالتهم الشخصية.

 

وسيعمل  هذا البرنامج علي جذب المواهب الاستثنائية في القطاع التعليمي، بمن فيهم المديرون، ونوابهم، ورؤساء الأقسام، والمعلمون.

 

 

ويستهدف برنامج الإقامة الذهبية فئتين: مديري المدارس، ونوابهم، ورؤساء الأقسام والمعلمين المؤهلين العاملين حالياً في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة رأس الخيمة.

 

 

ويتعين على المعلمين تقديم مجموعة من الوثائق تشمل خطاب الإخطار بتعيينهم، ومؤهلاتهم العلمية، وإثبات الإقامة والعمل في الإمارة، وما يثبت إسهاماتهم في تحسين أداء مدارسهم ، وبعد استكمال الوثائق، ستراجع دائرة المعرفة الطلب، ثم ترسل تأكيد الأهلية للمعلمين للتوجه إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للحصول على الإقامة الذهبية.

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