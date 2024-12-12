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براتب يتجاوز 120 ألف جنيه.. بدء التقديم في وظائف بالسعودية اليوم

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الخميس، 12-12-2024 02:10 م

 

أعلن محمد جبران وزير العمل، فتح باب التقديم على 25 وظيفة متوفرة على مهنتَي "مدير مطعم " و"شيف سوشي"، بشركة رواج لتطوير الموارد الإدارية بالسعودية.

 

موعد ومكان التقديم

ودعا جبران الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط إلى التقديم بدايةً من اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، ولمدة 7 أيام، بمقر الإدارة العامة للتشغيل "3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر".

 

وأوضح الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في الخارج، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالية الخارجية، التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة، حيث إن هذه الفرص الجديدة وفَّرها مكتبُ التمثيلِ العماليِّ في الرياض برئاسة الملحق العمالي محمد عليان.

 

الشروط المطلوبة للمتقدمين لـ"مدير مطعم"

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الشروط المطلوبة للمتقدمين على الـ15 فرصة عمل "مدير مطعم":

 

- أن تتراوح السن من 28 حتى 36 سنة.

 

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في إدارة المطاعم.

 

- إجادة اللغة الإنجليزية.

 

- الحصول على مؤهل عال، ويُفضل أن يكون "سياحة وفنادق".

 

- امتلاك كل المهارات المطلوبة للإدارة.

 

الـ10 فرص المتوفرة على مهنة "شيف سوشي"

- يشترط أن تتراوح السن من 25 حتى 32 سنة.

 

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

 

- إجادة اللغة الإنجليزية.

 

- الحصول على مؤهل متوسط أو عال.

 

مميزات فرص العمل المتوفرة

 

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن من المُميزات:

 

- يتراوح الراتب على وظيفة مدير مطعم من 6500 إلى 9000 ريال شهريًّا

 

- ويتراوح الراتب على مهنة "شيف سوشي" من 2500 إلى 3000 ريال كل شهر

 

- توفير سكن وتأمين طبي وتذاكر طيران.

 

الأوراق المطلوبة

وقالت هبة أحمد إنه على الراغب في التقديم على هذه الفرص أن يُقدم الأوراق اللازمة؛ وهي عبارة عن:

 

- سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية.

 

- صورة جواز سفر ساري.

 

- صورة المؤهل الدراسي.

 

- صورة شخصية.

 

- فيديو مُسجل بالصوت والصورة مُدته 30 ثانية، مُوثق على فلاشة يتضمن: الاسم والسن والوظيفة الحالية والمؤهل الدراسي.

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