اعترافات صادمة للمتهم باغتـ.ـصاب طفلة داخل حمام عمومي بالعاشر من رمضان

أدلى المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام عمومى بالشرقية، أمام جهات التحقيقات، باعترافاته بارتكابه تلك الجريمة البشعة وتعديه على الطفلة بوحشية.

اعترافات المتهم باغتـ.ـصاب طفلة الشرقية

وقال المتهم أمام جهات التحقيقات إن "صرختها فضحتني وملحقتش أجري كلهم أتلموا عليا".

وفي وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية.

الواقعة بدأت في أحد أسواق الشرقية، عندما كانت طفلة تساعد والدتها البائعة المتجولة، وطلبت الذهاب إلى حمام المسجد، فسمحت لها الأم دون أن تتخيل الكارثة، بعد مرور دقائق من غيابها، اندفعت الأم تبحث عنها، لتجد باب الحمام مواربًا، وطفلتها ترتجف في الزاوية، وأمامها رجل غريب، فلم تفكر الأم لحظة، وأمسكت به بكل قوتها، وبدأت تصرخ حتى تجمّع الناس عليهم، وتم إبلاغ الشرطة عن الأمر، ووصلت سيارة الإسعاف، والطفلة تنظر إلى والدتها التي لا تزال ممسكة بالمتهم، واضعة يدها بقوة عليه حتى حضور رجال الشرطة.

وبعد ما تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طفلة داخل حمام عمومى بالشرقية، فحص الأمن الواقعة وتبين أنه بتاريخ 6 مارس الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية بقيام الأهالى بضبط عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر حال محاولته التعدى على طفلة (سن 8) داخل حمام عمومى كائن بدائرة القسم وبالإنتقال وبسؤال والدة الطفلة أيدت ما سبق.

طفلة العاشر من رمضان

وكان مستخدمو فيسبوك تداولوا مقطع فيديو يُظهر مجموعة من أهالي مدينة العاشر من رمضان متجمعين حول شخص فاقد للوعي ويتوعدونه بعقاب قانوني.

وأفاد أحد الأهالي - فضل عدم نشر اسمه- بأن الشخص الذي ظهر فاقدًا للوعي قام بالاعتداء على طفلة يتجاوز عمرها 8 سنوات وهتك عرضها بجوار سوق ابني بيتك بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

هتك عرض طفلة

وأضاف المصدر، أن المتهم استغل ابتعاد الطفلة عن والدتها التي تعمل على توفير متطلبات صغارها، وأثناء ذهاب صاحبة الـ8 سنوات إلى حمام عمومي في محيط الواقعة لقضاء حاجتها، حاول اغتصاب الطفلة، ولكن الطفلة قامت بالصراخ ليلحق بها المارة وينقذوها ومن ثم انهالوا عليه بالضرب.

وتابع أن هذا الذئب البشري حاول أن يستعطف الأهالي بالادعاء أنه في حالة إغماء، ولكن الأهالي ظلوا متحفظين عليه حتى وصلت الشرطة وقامت بالقبض عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأُخطرت المباحث الجنائية بتكثيف التحريات للوقوف على أسباب الواقعة وكشف ملابساتها.