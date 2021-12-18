«أنا أنثى نار».. فيديو فاضح لـ رولا يموت أخت هيفاء وهبى يحصد 20 مليون مشاهدة

السبت، 18-12-2021
10:48 ص
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو فاضح
للبنانية
رولا يموت
، أخت الفنانة هيفاء وهبى ، وقد حصد 20مليون مشاهدة في صفحتها الخاصة.
وظهرت رولا ترقص على أغنية لها كانت أصدرتها بشهر سبتمبر
بعنوان "أنا نار".
وأثارت رولا الجدل بين المتابعين وتعرضت لموجة من الإنتقادات
بسبب الأغنية وطريقة رقصها بالفيديو.
وكانت قد كشفت رولا يموت
ان الرقم الهاتفي الذي وضعته على
صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ليس للتعارف ولكي يتحرش بها الشباب بل هو
لمكتب اعمالها حيث يستطيع كل من يريد منها ان تقدم اعلانات او حفلات ان يتواصل حتى
يتم تنسيق الموضوع بشكل أسرع.
ورفعت رولا الصوت مشيرة الى ان الرقم الذي وضعته ليس رقمها
الخاص ولا يستطيع احد ان يتواصل معها او يتعرف عليها من خلاله وليس ايضاً للمساعدات
او للجمعيات الخيرية طالبة من كل شخص يزعجها التوقف عن ذلك.
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