الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وزيرة الصحة: 50% من إصابات فيروس كورونا فوق سن الـ35

وزيرة الصحة : الإصابات بفيروس كورونا قد تزيد في الشتاء لهذا السبب

الصحة : ربات البيوت الأعلى إصابة بكورونا والفلاحون الأقل عرضة للفيروس

تعرف علي شروط الحصول علي وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي

وزير المالية: التعليم والصحة بحاجة إلى إنفاق ضخم

الإبراشي: كورونا عطلت العالم ولم توقف المشروعات القومية بمصر

وزير التعليم: نسبة الإصابة بكورونا في المدارس 2 في المليون

دقيقة ذعر.. شاهد لحظة وقوع حادث البدرشين المروع

بـ939 جنيه.. أسعار الذهب اليوم

ADS
 

تطبيق ذكي يكشف إصابة "كورونا" عبر صوت السعال

فيروس" كورونا" في قطر
ارشيفية
 
الأحد، 01-11-2020 10:28 ص وكالات- الدويني فولي
طور باحثون من معهد ”ماساتشوستس للتكنولوجيا“ الأمريكي تقنية جديدة وموثوقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشخيص المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى لو كانوا دون أعراض، وذلك عبر صوت السعال.

ووفقا لموقع ”إنغادجيت“، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض فيروس كورونا قد يختلفون عن الأصحاء في طريقة سعالهم، وهذه الاختلافات ليست قابلة للتمييز باستخدام الأذن البشرية، لكن اتضح أنه يمكن التقاطها وتمييزها بوساطة الذكاء الاصطناعي.

تستخدم الطريقة الجديدة التي طورها الباحثون الذكاء الاصطناعي لتشخيص الإصابة عبر تحليل صوت السعال من خلال تسجيل صوتي على الهاتف.

وبعد أن درب الباحثون نموذج الذكاء الاصطناعي على عشرات الآلاف من عينات السعال والكلمات الملفوظة، نجح النموذج بدقة تصل لـ 98.5% في تشخيص الإصابات من خلال السعال، بما في ذلك 100٪ من الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أي أعراض.

من جهته، قال البروفيسور برايان سوبيرانا، المؤلف المشارك في الفريق البحثي، إن الأحبال الصوتية تتأثر بوجود مرض، ما ينعكس على الصوت أثناء الحديث أو السعال، ويجعل هذه الطريقة مجدية للتشخيص.

وأكد سوبيرانا أن فريق البحث يعمل على دمج النموذج في تطبيق سهل الاستخدام، وإذا تمت الموافقة عليه من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير وتم اعتماده على نطاق واسع، فمن المحتمل أن يكون أداة فحص أولية مجانية ومريحة لتحديد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا دون أن تظهر عليهم أي أعراض.

ووفقاً للباحثين، قد تضطر فقط للسعال في هاتفك كل يوم، لمعرفة ما إذا كنت مصاباً بعدوى كورونا أم لا.
 

إقرأ ايضا

5f9d97019f614

ارتكبوا عشرات الجرائم.. شرطة السعودية تفتك بهؤلاء

طقس-متقلب

تحذيرات.. هطول أمطار غزيرة على السعودية

thumbs_b_c_ff861f50b4a1991cc0704a4796433b28

كاتب سعودي شهير: قوارض تدمر الوطن بمنتهى الغباء

أخبار متعلقة

قرد يهاجم «بنك» للاستيلاء على ماكينة صرف النقود

إيران تعلن تجريب لقاح ضد كورونا على القردة

الصحفي السعودي محمد الأهدل

وفاة صحفي سعودي بارز بفيروس كورونا

زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يعلن خلو بلاده من فيروس كورونا

كورونا

«الصحة العالمية»: لقاحات كورونا المتاحة لن تكفي الجميع

cvddsewewa70a6c4e___cvddsewewa70a6c4e_image_16x9_1200x676

الصحة العالمية تعلن النبأ الذي يخشى الجميع سماعه

استنفار بجيش الاحتلال الإسرائيلي

إصابة قائد قاعدة عسكرية إسرائيلية كبيرة بفيروس كورونا