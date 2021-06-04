الجمعة 04 يونيو 2021
توقيت مصر 17:11 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

امرأة توفيت بسبب "كوفيد" تعود إلى المنزل بعد أسبوعين من حرقها

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لإعادة إعمارها

إصابات مروعة لمدرب نمور خلال عرض للسيرك

وداعًا لألم الإبر.. إعطاء لقاح كوفيد عن طريق "لصقة النيكوتين"

الحكومة تخصص ٦٠٠ مليار جنيه لتطوير «الريف المصري»

أوباما: هذا ما سيحدث على الأرض بسبب الكائنات الفضائية

بايدن يمنع الشعب الأمريكي من الاستثمار في الشركات الصينية

وفاة لاعب بـأزمة قلبية خلال مباراة لتكريم شقيقه الراحل

سحب رعدية ممطرة علي هذه المناطق في السعودية

الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

بايدن يمنع الشعب الأمريكي من الاستثمار في الشركات الصينية

بايدن
بايدن
Native
الجمعة، 04-06-2021 11:59 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر عاجل، يمنع فيه الشعب الأمريكي من الاستثمار في الشركات الصينية المرتبطة بالجيش أو المشاركة في بيع تكنولوجيا المراقبة المستخدمة لقمع المعارضة أو الأقليات داخل أو خارج الصين .
وبناء علي هذا القرار سيزداد النزاع التجاري والأيديولوجي بين بكين وواشنطن، وهو ما أطلق عليه بايدن اسم الصراع بين "الاستبداد والديمقراطية".
وعلي الجانب الآخر  تكثف الصين قدرتها على التجسس على ما يقرب من 1.4 مليار شخص، باستخدام مزيج من كاميرات وبرامج التعرف على الوجه، وماسحات الهواتف ومجموعة من الأدوات الأخرى، وتصديرها إلى دول حول العالم.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أصدر قرار في نوفمبر الماضي  بأدراج 59 شركة صينية ضمن الشركات الممنوع التعامل معها ،
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

سحب رعدية ممطرة علي هذه المناطق في السعودية

1100-645x505

شاهد.. القبض على لولوة الحسينان وزوجها ومعتصمين آخرين في ساحة بالكويت

2018_4_8_23_51_9_711

بعد أن تغلبت صواريخ المقاومة على القبة الحديدية.. إسرائيل تطالب أمريكا بمليار دولار

أخبار متعلقة

عاصفة في الصين

كارثة مفاجئة تجتاح الصين وتخلف قتلى ومصابين

b183395a-ba93-47ae-bdaa-37d9867b72e3

ترامب يثير ضجة علي مواقع التواصل بمأدبة في فلوريدا

الصاروخ الصيني

سقط أخيرا .. تعرف على مكان وقوع الصاروخ الصيني

بايدن

بايدن يدافع عن خطته للإنقاذ بعد هذا الأمر