نقلت وكالة شهاب للأنباء عن موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي قوله إن مبنى في قطاع غزة انهار على قوات إسرائيلية بعد تفجيره، وإن مروحيات تجلي الجرحى إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مروحية للاحتلال تجلي جنودا مصابين من قطاع غزة صباح اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أن 3 جنود قتلوا وأصيب 10 من لواء "ناحال" بعد انهيار المبنى عليهم في شمال القطاع.

على الجانب الآخر، وفي خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية في شرق لبنان وجنوبه، زاعمًا أنّه استهدف عددًا من المواقع التابعة لـ"حزب الله".

وادعى جيش الاحتلال أنّه قصف أهدافًا قدّمها على أنّها تُشكّل تهديدًا لآلية مراقبة وقف إطلاق النار.

وقال جيش الاحتلال إنّه "استنادًا إلى معلومات استخباراتية، استهدفنا مواقع لإطلاق الصواريخ وموقعًا عسكريًا يأوي مسلّحين، وطرقًا على الحدود مع سوريا تُستخدم لتهريب الأسلحة إلى حزب الله".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أنّ "الطيران المعادي استهدف خراج بلدة جنتا على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية"، بينما شنّ 4 غارات على المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ودير الزهراني في قضاء النبطية، من دون أن تفيد بسقوط ضحايا.

وأضافت أنّ مسيّرة إسرائيلية شنّت غارة على خراج بلدة جبال البطم في قضاء صور، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان المستهدف.