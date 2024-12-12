الجمعة 13 ديسمبر 2024
توقيت مصر 21:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فاطمة تطلب الخلع مع زوجها المنتج: بيجمع بيني وبين ضرتي على سرير واحد

براتب يتجاوز 120 ألف جنيه.. بدء التقديم في وظائف بالسعودية اليوم

الكشف عن كيفية تهريب روسيا لبشار الأسد من سوريا

وفاة "فود بلوجر" شهير بسبب تناوله كميات كبيرة من الطعام

شاهد.. بكاء وزير الرياضة السعودية ومساعدته بعد فوز الممكلة باستضافة مونديال 2034

رئيس وزراء سوريا الجديد يكشف مفاجأة عن احتياطي النقد الأجنبي

"شرف أختي".. ينهي حياة زوج عمته بسبب شقيقته في كرداسة بالجيزة

تهاني تطلب الطلاق: "فيديوهات مخلة له مع صديقتي وجارتي وقفشتها في بيتي"

تصريحات جديدة لـ"الجولاني".. وأمريكا ترحب بها رغم تصنيفه "إرهابياً"

تفاصيل إنهاء حياة "عريس فيصل" أمام المارة في الشارع

قائد الحرس الثوري الإيراني يكشف سبب عدم التدخل لإنقاذ "الأسد"

112378
ا
الخميس، 12-12-2024 09:33 ص

 

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، اليوم الخميس، أنهم "كانوا على علم بحركة المعارضة في سوريا وأخبروا قيادتها السابقة"، مشيرا إلى أن سبب عدم تدخله هو غياب إرادة المقاومة التي أدت للأحداث الأخيرة.

 

ووفقا لـ روسيا اليوم"، قال سلامي، في تصريح اليوم، الخميس: "كنا على معرفة بتحركات الفصائل المعارضة في سوريا خلال الأشهر الأخيرة"، موضحا أن "البعض يتوقع من حرس الثورة القتال في المعركة بدل الجيش السوري لكن هل من المنطق أن نقاتل في بلد آخر فيما يقف جيش ذلك البلد متفرجا؟".

 

وأضاف أن الحرس الثوري كان آخر من غادر جبهة المقاومة في سوريا.

 

وتابع بالقول إن "سوريا كانت الدولة الوحيدة التي لم تقبل التطبيع مع العدو الصهيوني وملجأ لحركات المقاومة والتحرير".

 

ولفت إلى أن طرق دعم المقاومة لا تزال مفتوحة وليست محصورة بسوريا "وقد يتغير الوضع هناك تدريجيا".

 

وأشار إلى أن "جبهة المقاومة مستقلة عن الجغرافيا الإيرانية وحزب الله ما زال فاعلا ونشطا وحيا".

 

وأكد قائد الحرس الثوري أن إيران "لم تفقد أذرعها الإقليمية وتتخذ قراراتها بناء على قدراتها الداخلية".

 

وأوضح أن قوة إيران "لم تتراجع ولو تراجعت لما كنا نفذنا عمليتي (الوعد الصادق 1و2)".

 

وكان سلامي أكد في 10 ديسمبر الجاري، خلال جلسة مغلقة مع البرلمان الإيراني، بحثوا فيها التطورات في سوريا والمنطقة، انتهاء الوجود العسكري الإيراني في سوريا، مشيرا إلى أن قوة إيران وحلفائها لم تضعف.

إقرأ ايضا

284609

الكشف عن كيفية تهريب روسيا لبشار الأسد من سوريا

محمد_البشير

رئيس وزراء سوريا الجديد يكشف مفاجأة عن احتياطي النقد الأجنبي

ك

تصريحات جديدة لـ"الجولاني".. وأمريكا ترحب بها رغم تصنيفه "إرهابياً"

أخبار متعلقة

Capture

"كان يقتل المعارضين ويطعمهم للأسود".. لحظة القبض على "أبو صخر"

Capture

شاهد.. اشتعال النيران في قبر حافظ الأسد

1620798085-khamenei-4

"خامنئي" يتهم "دولة جارة" بالتسبب فيما يحدث بسوريا

Capture

زوجة ماهر الأسد تفاجئ الجميع: بشار باع العائلة والوطن

ن

انقلاب إيراني على بشار.. ماذا قالوا عنه بعد هروبه إلى موسكو؟

لا

شاهد.. المعارضة تصطحب رئيس وزراء بشار إلى "إدارة العمليات العسكرية"