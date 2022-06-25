ليس ريال أو برشلونة.. صلاح يغادر ليفربول وينتقل لنادٍ مفاجأة

صلاح

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كشفت تقارير إنجليزية عن احتمالية ترك النجم المصري محمد صلاح لناديه الحالي ليفربول والانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي .

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية فإن صلاح لم يجدد حتى الآن مع ليفربول وسوف ينتقل بعد نهاية عقده إلى تشيلسي لأنه النادي الوحيد الذي يستطيع دفع راتبه من الناحية المادية .

وأشارت التقارير أن هذا ليس السبب الوحيد لإمكانية رحيل صلاح إلى تشلسي، إنما ما يقربه هو احتمالية تعيين مايكل إدواردز مديرا رياضيا لتشيلسي حيث أن صلاح يعرفه لأن إدواردز كان في نفس المنصب في ليفربول " بحسب شبكة فوتبول لندن".

وأكدت الشبكة أن صلاح قد يفيد منظومة مايل توخيل بشكل كبير لكن الصفقة لن تكون سهلة في ظل دخول أسماء كبيرة مثل مانشستر سيتي و نيوكاسل .