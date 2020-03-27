» 10 ولايات أمريكية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا

27 مارس 2020 - 12:40 ص

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، أن البيت الأبيض أعلن حالة الطوارئ في 10 ولايات حتى الآن، بسبب فيروس كورونا.



وأضاف بنس خلال المؤتمر اليومي الذي يعقده البيت الأبيض حول تداعايات تفشي كورونا: " مختبرات آبوت قدمت لإدارة الأغذية والأدوية اختبارا لفيروس كورونا تظهر نتائجه بعد 15 دقيقة".



وأوضح " نائب الرئيس الامريكي ترامب"، أن عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الولايات المتحدة الامريكية، تجاوز عدد الإصابات في الصين وإيطاليا، حيث وصلت الإصابات بها إلى ما يقارب الـ 82 ألف إصابة وتسعى أمريكا للتعامل مع تفشي الفيروس التاجي الذي أصاب بالفعل 375498 شخصًا في 195 دولة وحصد أرواح 16362 شخصًا.



وأكمل " نائب الرئيس الامريكي ترامب" حديثة قائلا :" الإدارة تعمل على نشر مبادئ توجيهية جديدة لواضعي السياسات على مستوى الدولة لاستخدامها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمحافظة على التباعد الاجتماعي أو زيادته أو تخفيفه وغير ذلك من إجراءات التخفيف التي وضعها، محذراً من أن أمريكا تصبح المركز التالي لـ كوفيد 19، وفرض ما يقرب من نصف الولايات الأمريكية إجراءات الإغلاق، مما حد من التجمعات العامة لاحتواء الفيروس.

