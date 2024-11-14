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فيديو تحذيري.. حلاق يفرقع رقبة زبون فأصابه بالشلل

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الخميس، 14-11-2024 10:18 ص

 

وثقت كاميرا على ما يبدو في إحدى محلات الحلاقة في الهند، مقطع فيديو أظهر حلاق يقوم بعمل مساج لزبون قبل الحلاقة.

وبحسب الفيديو، فإن الحلاق قام بـ"فرقعة" رقبة الزبون فجأة، فحدث للأخير تشنج وفقدان وعي، وعلى ما يبدو أنه أصيب بالشلل.

 

وهرع الحلاق لإحضار عبوة مياه وقربها من فم الزبون في محاولة لإفاقته، فيما ظهر شخص يقف خلف كرسي الزبون ويتبادل الحديث مع الحلاق.

 

وحظي المقطع بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب سلوك الحلاق الذي أصاب الزبون بالشلل.

جدير بالذكر أن "ترقعة الرقبة" ممارسة شائعة في بعض محلات الحلاقة وقد تؤدي إلى الشلل والسكتة الدماغية.


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