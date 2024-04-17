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ملعقتين صغيرتين تسببان الوفاة.. متخصص يحذر من مكملات الكافيين

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ارشيفية
الأربعاء، 17-04-2024 10:24 ص

 

 

حذر الدكتور خالد مصيلحي، عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، من كارثة مكملات الكافيين الخام، مؤكدًا على تحذير هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA من تناول الكافيين الخام فى صورة مكملات غذائية كمشروب للطاقة أو فى صورة أقراص تباع عبر الانترنت بدون رقيب- مما قد يشجع الناس على استهلاكها وتناولها على الرغم من أنها تعد من التركيبات القاتلة والتى لا تصلح بديلًا للقهوة.

 

وأضاف مصيلحي، خلال نشرة توعوية، أن الكافيين الخام خطر جداً حيث أن ملعقة صغيرة منه تعادل كمية الكافيين الموجود فى 82 كوب من القهوة.

 

وتابع عضو هيئة التدريس: كما أن تناول ملعقتين صغيرتين من الكافيين الخام يمكن أن يسبب الوفاة نتيجة لتأثيره السلبي على ضغط الدم وسرعة ضربات القلب والجهاز العصبي.

واستطرد: حتى إذا أراد الشخص أن يتناول الكافيين الخام بصورة آمنة فإن الجرعة المسموح بها يصعب قياسها، ولذلك يحظر تماما استخدامه.

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