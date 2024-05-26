شد شعور وألفاظ بذيئة.. مشاجرة بين فتيات داخل كمبوند تثير ضجة





وثق مقطع فيديو مشاجرة عنيفة بين مجموعة الفتيات في أحد الشوارع العامة بمدينة أكتوبر في محافظة الجيزة.

وأبان الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، 3 فتيات يمسكن شعور بعضهن ويضربن بعضهن بالأيدي والأقدام وسط سباب بألفاظ بذيئة، وألتف حولهن فتيات أخريات منهن من تحاول فك الاشتباك والبعض الآخر يشاركن في المضاربة.

ويسمع في الفيديو فتاة تصرخ في وجه المتشاجرة معها وتقول: أنتي بتمدي أيدك عليها، في إشارة لصديقتها.

ورجحت موثقة الفيديو أن الفتيات ليسوا من سكان كمبوند أكتوبر بسبب الألفاظ الخارجة التي يستخدمنها أثناء المشاجرة.