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رسميًا.. رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي

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وي
الثلاثاء، 02-01-2024 11:20 ص


رفعت الشركة المصرية للاتصالات "وي" أسعار باقات الإنترنت الأرضي بحسب ما أظهره الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، على أن تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من ٥ يناير الجاري، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.
وزادت باقات الإنترنت الأرضي سعة ١٤٠ جيجابايت إلى ١٦٠ جنيها، لا تشمل الضريبة، بدلا من ١٢٠ جنيها.
ويبلغ قيمة الاشتراك في باقة ٢٠٠ جيجابايت ٢٢٥ جنيها بدلا من ١٧٠ جنيها، وباقة ٢٥٠ جيجابايت بسعر ٢٨٠ جنيها بدلا من ٢١٠ جنيهات، وباقة ٤٠٠ جيجابايت بسعر ٤٤٠ جنيها بدلا من ٣٤٠ جنيها.
وسيصل سعر باقة ٦٠٠ جيجا إلى ٦٥٠ جنيها بدلا من ٥٠٠ جنيه، وباقة ١ تيرابايت بسعر ١٠٥٠ جنيها بدلا من ٨٠٠ جنيه.

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