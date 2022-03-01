حكم بجلد موظف سعودي 20 جلدة تعدى على آخر بالعقال والشتم

الثلاثاء، 01-03-2022
09:08 ص
قضت محكمة جزائية
بالمنطقة الشرقية بالسعودية، بمعاقبة مراجع تعدى على موظف
بالضرب بالعقال والشتم بألفاظ بذيئة على إثر مشادة بينهما، بالسجن لمدة 15 يوما
والجلد 20 جلدة.
وحسب صحيفة "الوطن" قدم المدعي للمحكمة الجزائية بدعوى قضائية
تتضمن أنه في مقر عمله بإحدى المؤسسات أتى له مراجع، وهو المدعى عليه، يطالب
باسترجاع مبلغ يعود لخدمة قدمت له من المؤسسة، وتفاجأ بتلفظ الرجل عليه بقول، «أنت
غير مؤدب».
وأشار خلال الدعوى إلى أنه لم يرد عليه، ولكن تطور الأمر، وقام بفسخ عقاله
وضربه 7 ضربات بالعقال، وبعد ذلك تدخل الموظفون وفضوا النزاع، لكن لم يكتف المدعى
عليه بذلك، بل سب وشتم بألفاظ غير لائقة.
من جانبه أنكر المدعى عليه توجيه ألفاظ غير لائقة للمدعي وقال أنني قلت له،
«أنت غير مؤدب» فهذا صحيح، وذلك لأنه رفع الصوت علي بقوله، «سوف نأخذ المبلغ غصبا
عنك»، وكذلك ما ذكره من أنني قمت بضربه بالعقال فهذا صحيح أيضا، وذلك بعد أن رفع
صوته علي وتلفظ علي بكلام لا أذكر منه إلا أنني قلت له «احفظ صوتك».
وطلب ناظر القضية من المدعى عليه أن يحضر بينة على أنه لم يتلفظ بألفاظ غير
لائقة على المدعي، ولكن أجاب أنه لا يملك بينة، وطلب منه حلف اليمين، فرفض لأنه
برر ذلك أنها ساعة غضب. وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه 15 يوما، وجلده 20 جلدة،
وتم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف، .