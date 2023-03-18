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بيان جديد لقديروف بشأن تدنيس وحرق القرآن الكريم

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لقديروف
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السبت، 18-03-2023 12:45 م نسمه عبد الوهاب
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن مكافأة قدرها 5 ملايين روبل على "تصفية" الجندي الأوكراني الذي دنس القرآن الكريم، و10 ملايين على اعتقاله حيا. وفي وقت سابق، نشر قديروف مقطع فيديو يظهر فيه جنود من القوات الأوكرانية يحرقون ويدنسون نسخا من القرآن الكريم، ووعد بالعثور عليهم ومعاقبتهم.

وكتب قديروف على قناته في "تيليغرام": "لن أقتصر على إدانة جافة لفعل الأرواح الشريرة الأوكرانية، التي أحرقت مؤخرا صفحات القرآن الكريم.. لقد شاهدتم اللقطات في قناتي.. من أجل القضاء على هذه الحثالة، أعلن مكافأة قدرها 5 ملايين روبل.. وضعف ذلك 10 ملايين روبل لمن يأسرهم أحياء. وبغض النظر متى سيحدث ذلك اليوم أوغدا، أو حتى العام المقبل، ستظل المكافأة المالية قائمة".
وتابع أنه لا يهم من يفعل ذلك (قتل أو أسر الجنود الأوكران الذين دنسوا القرآن): "فصيلة، جماعة، أو حتى شخص منفرد، وحتى لو كان رفيق خندق"
وأضاف موجها كلامه.
 

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