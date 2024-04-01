الإثنين 01 أبريل 2024
توقيت مصر 15:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أعلى سعر بيع دولار في هذا البنك.. كم وصل؟

صورة.. قوات الاحتلال تعتقل شقيقة إسماعيل هنية

العراق.. لاعب يبرح أحد الجماهير ضربًا بعد اقتحامه ملعب المباراة

جثث بالعشرات.. جيش الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء بغزة تاركًا دمارًا هائلًا

عدو تاريخي.. أمير مرتضى منصور يكشف عن العدو الأول لوالده

في أيامه الأخيرة.. ماذا تعرف عن سرطان "الساركوما" الذي أصاب وسيم يوسف

مخرج شهير: الجمهور بيحب المشاهد الجريئة وقلة الأدب والممثلة اللي بترفض "كذابة"

شاهد ماذا فعلت العدسات اللاصقة في عين فتاة

ناقد رياضي: رمضان صبحي مهدد بالاعتزال بعد فضيحة "المنشطات"

القبض على مزارع تسبب في انهيار جسر ترعة الإسماعيلية.. كيف فعلها؟

القبض على مزارع تسبب في انهيار جسر ترعة الإسماعيلية.. كيف فعلها؟

ات
السد
الإثنين، 01-04-2024 11:44 ص

 

كشفت مصادر رسمية، أنه تم القبض على مزارع؛ لاتهامه بالتسبب في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية، وغرق وانهيار عدد من المنازل في عزبة الكبانية، في قرية عين غصين بالإسماعيلية.

كما كشفت المصادر، في تصريحات نقلها «صدى البلد»، أسباب انهيار جسر ترعة الإسماعيلية حسب التحقيقات الأولية.

وقالت المصادر، إن مواطنا حاول الحصول على وصلة غير شرعية من ترعة الإسماعيلية تسببت في وقوع الحادث بسبب قِدَم الجسر الذي أدي إلى تسرب المياه إلى محيط وداخل أكثر من 100 فدان داخل العزبة، وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية.

وحدث انهيار جزئي في جسر ترعة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، عند الكيلو 10.00 بطول 20 مترا؛ نتيجة تعدي أحد المواطنين على الجسر بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.

وجرى التنسيق بين وزارات «الموارد المائية والري، والداخلية، والنقل»، ومحافظة الإسماعيلية، والشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، والدفع بمعدات إدارة الصيانة الوقائية التابعة لوزارة الري، ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبو صوير وفايد، ومعدات مديرية الطرق بالمحافظة، ومعدات عدد من المقاولين؛ للتعامل مع القطع الحادث في جسر ترعة الإسماعيلية.

كما جرى الدفع بفرق من الحماية المدنية والإسعاف للموقع، وخفضت أجهزة وزارة الموارد المائية والري، مناسيب المياه في ترعة الإسماعيلية، بتوجيهات من وزير الري الدكتور هاني سويلم.

إقرأ ايضا

تنزيل (1)

في أيامه الأخيرة.. ماذا تعرف عن سرطان "الساركوما" الذي أصاب وسيم يوسف

تنزيل

مخرج شهير: الجمهور بيحب المشاهد الجريئة وقلة الأدب والممثلة اللي بترفض "كذابة"

ن

شاهد ماذا فعلت العدسات اللاصقة في عين فتاة