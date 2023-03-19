الأحد، 19-03-2023
01:44 ص
نسمه عبد الوهاب
أعلن الدكتور عاصم الجزار
، والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإعلان "
سكن كل المصريين
4"، لمتوسطي/فوق متوسطي الدخل، والذي يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية
وأضاف "الجزار"، أن هذا الطرح يأتي بعد أن وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 230، على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد أسعار بيع هذه الوحدات السكنية بالسعر الحر، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/20/2023 بتاريخ 30-1-2023
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الهدف من هذا الطرح هو التأكد من أن المشروع يشمل شريحة أكبر من مختلف فئات المجتمع، وذلك استكمالًا لتحقيق أهداف البرنامج سواء نقدًا أو بنظام التمويل العقاري، مؤكدة أنه تم مراعاة إنشاء هذه الوحدات السكنية بطابع متميز من حيث نوعية التشطيب وشك