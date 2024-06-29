مظهر شاهين: مشهد تسمم طالبات الأزهر كان مفتعل لإقالة الإمام الطيب

السبت، 29-06-2024
06:53 ص
نسمه عبد الوهاب
قال الشيخ مظهر شاهين
، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن مشهد تسمم طالبات الأزهر المفتعل في المدينة الجامعية ثم محاصرة مشيخة الأزهر الشريف والمطالبة بإقالة الدكتور أحمد الطيب بسبب هذا الحادث المفتعل أكد لي مدى كذب هذه الجماعة، خاصة وأن محمد مرسي استغل هذا الحادث بزيارة المدينة الجامعية في هذا التوقيت«
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه يوم ٤ أبريل عام ٢٠١٣ تم محاصرة الكاتدرائية والاعتداء عليها من قبل جماعة الإخوان، وكل هذه الأحداث المتتالية كانت تثير بداخلي القلق على وطني«.
وتابع مظهر شاهين
: «يوم ٢٩ مارس ٢٠١٣ قمت بتدشين على باب عمر مكرم الجبهة الوطنية للدفاع عن الأزهر والأوقاف ضد الأخونة وذلك بعد هجوم الإخوان على الأزهر الشريف وعدم احترام هذا الكيان».