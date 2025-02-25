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مصاب بنفس المرض.. وسيم يوسف يعلن تكفله بعلاج ونفقة إبراهيم شيكا

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الثلاثاء، 25-02-2025 12:58 م

 

أعلن الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، تكفله بعلاج لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا المُصاب بالسرطان.

 

وكتب وسيم يوسف عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الإثنين:"أتمنى من الإخوة المصريين إيصالي بالأخ ابراهيم شيكا للضرورة فأنا أعلم وجع هذا المرض وتكاليفه وأنا أخوه الإماراتي الذي يود أن يتكفل بعلاجه داخل مصر رداً لمعروف أهل مصر".

 

وأتم الداعية الإماراتي تدوينته بقوله:"أتمنى منكم إيصالي به فأنا منذ ثلاثة أيام أحاول الوصول له .. ساعدوني".

الجدير بالذكر أن وسيم يوسف يعالج أيضا من السرطان، ونشر لاحقا تغريدة أخرى أكد التوصل إلى إبراهيم شيكا وزوجته وأعلن تكفله بعلاجه.

 

من هو إبراهيم شيكا؟

إبراهيم الجمال الشهير بـ " إبراهيم شيكا"، مواليد 1997، وهو أحد ناشئي نادي الزمالك، وأُطلق عليه لقب "شيكا" من قبل زملائه لتشابه طريقة لعبه ومهارته مع نجم النادي محمود عبدالرازق "شيكابالا".

 

ولعب إبراهيم شيكا في مركز الظهير الأيسر بالزمالك لكنه ترك النادي في عمر 19 عامًا، وبعد الرحيل عن الزمالك انتقل إلى المقاولون العرب، ثم إلى طلائع الجيش.

 

وفاة والده أبعدته عن الكرة لمدة قصيرة ليعود إلى اللعب مرة أخرى في أحد أندية الدرجة الثانية ثم من بعدها إلى أندية الدرجة الثالثة حتى أصيب بسرطان "المستقيم" الذي أبعده عن الساحرة المستديرة.

 

وأشار "شيكا" خلال حوار تلفزيوني سابق له إلى من أبرز زملائه بالزمالك مصطفى محمد المحترف الحالي بصفوف نانت الفرنسي وأحمد عادل ميسي لاعب زد الحالي.

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