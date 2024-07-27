مشادة بين أحمد كريمة وياسمين الخطيب: «مش هسمحلك تعبثي في الإسلام

السبت، 27-07-2024
09:54 ص
نسمه عبد الوهاب
قال الدكتور أحمد كريمة
، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن تعدد الزوجات
لا ينفرد به الإسلام، مشيرًا إلى أنه موجود في الشرائع الأخرى.
وأضاف كريمة، في حواره ببرنامج «شاي بالياسمين» تقديم ياسمين الخطيب
، عبر قناة «النهار»، إن تعدد الزوجات
مباح وليس واجبا ولا سنة، وليس حرامًا أو مكروهًا.
وأشار إلى الآية الكريمة «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» قائلًا: «من يستطيع إلغاء الآية من سورة النساء، لو ألغاها يكفر ويكون مرتد وخارج عن الإسلام».
ورفض «كريمة» ادعاء الخطيب بأن كثير من العلماء قالوا إن تعدد الزوجات
يكون في حالات معينة فقط مثل المرض وغيره، قائلاً: «هذا الأمر غير صحيح، مش هنرد الحكم على الله».
وأوضح أن الله أباح تعدد الزوجات
في سورة النساء، فمن الذي يجرؤ أن يرد أمر الله أو يلغي آية في القرآن الكريم.
وتابع موجهًا حديثه للخطيب: «مش هسمحلك تعبثي في الإسلام، أنا أقول قول الحق ولا أخشى في الله لومة لائم، انتوا شغالين نفسكم بالتعدد، ما تروحوا تشوفه المرأة المعيلة اللي مش عارفة تعيش في المجتمع».
وأكمل أستاذ الفقه المقارن: «الذي أباح التعدد هو الله، هذا ديننا، من أراده على الرحب والسعة، من أراد أن يعبث في الدين يمشي بعيد عن الإسلام، إديني فرصة ولا همشي، أنا مش جاي أميع الإسلام».