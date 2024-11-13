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قطع زيارته لأذربيجان.. الموت يفجع شيخ الأزهر (صور)

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الأربعاء، 13-11-2024 12:07 م

 

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطع زيارته الرسمية لأذربيجان والعودة لمصر لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى.

وتوفيت الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، صباح الأربعاء، ومن المقرر أن يعقد العزاء مساء اليوم في مدينة القرنة بمحافظة الأقصر، حيث مسقط رأس العائلة.

وكانت الفقيدة دخلت مستشفى الكرنك الدولي قبل أسبوعين لتلقي الرعاية الصحية، حيث زارها الإمام الأكبر وأفراد عائلتها خلال فترة العلاج، لكنها انتقلت إلى رحمة الله في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتم دفن الفقيدة بمدافن العائلة بمنطقة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وسط حالة من الحزن والأسى التي خيمت على الأهالي ومحبي عائلة الطيب.


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