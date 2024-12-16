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قطع أذن محامي على يد موكله داخل المحكمة بالقليوبية

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قطع أذن محامي على يد موكله داخل المحكمة بالقليوبية

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الإثنين، 16-12-2024 10:15 ص

 

بدأت الجهات المعنية التحقيق فى واقعة التعدى على محامى وإصابته بعدما اعتدى عليه أحد موكليه بسلاح أبيض"كتر"، برفقة شخص آخر، ما تسبب في قطع أذن المحامي، لخلاف على الأتعاب، حيث تم ضبط المتهم وجاري التحقيق معه.

البداية كانت عندما أقدم مواطن على الاعتداء على محامى داخل محكمة بمحافظة القليوبية، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت التحريات أن المتهم موكل لدى المحامي المجني عليه، وألقي القبض عليه من قبل رجال الأمن المختصين بتأمين المحكمة، وبرر فعلته بأن المحامي أخذ منه أموالًا نظير إجراءات قضائية إلا أنه لم يفعل شيئًا.

وتبين أن المتهم الآخر في الواقعة لاذ بالفرار، وجرى نقل المحامي بسيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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