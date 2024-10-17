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عقب طلاقها.. ابنة حاكم دبي تنشر أول صورة كاملة لـ"مهرة" وتثير الجدل

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الخميس، 17-10-2024 01:18 م


أثارت الشيخة مهرة، ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صورة نشرتها يُعتقد أنها لابنتها، مهرة، عبر حسابها على "إنستغرام".

واكتفت الشيخة مهرة بالتعليق على الصورة قائلة "مهرة" مع أيقونة "العين الزقاء".

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الشيخة مهرة صورة كاملة دون تغطية أجزاء من ملامح ابنتها عبر أيقونات قلوب أو ما شابه ذلك في الصور الأخرى التي تنشرها على حسابها.

ويذكر أن الشيخة مهرة البالغة من العمر 30 عامًا، قد أعلنت في 16 يوليو الماضي، عبر حسابها على "إنستغرام" طلاقها من الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم أحد أفراد العائلة الحاكمة في دبي، وكتبت الشيخة مهرة في منشور حينها: "عزيزي زوجي... بينما أنت مشغول برفاق آخرين. أُعلن طلاقنا: أُطلقك... أُطلقك... وأطلقك! اعتني بنفسك... زوجتك السابقة".

وتزوجت الشيخة مهرة من الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم، وهو أيضاً فرد في العائلة الحاكمة في دبي، العام الماضي بحفل مبهر ظهر في عدد من المجلات ووسائل التواصل الاجتماعي. ورُزقا بابنة بعد فترة وجيزة، من الزواج.

وتتمتع الشيخة مهرة بحضور بارز في المناسبات العامة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وغالباً ما تشارك في فعاليات السجادة الحمراء بإمارة دبي وتزين غلاف المجلات الإقليمية، وهي ممارسة غير تقليدية للنساء في العائلة الحاكمة، ولديها نصف مليون متابع على "إنستغرام"، حيث تنشر بعض الأخبار عن هواياتها، وحبها للخيول، وأعمالها الخيرية إلى جانب صورها على طريقة "السيلفي".

يذكر أن والدة الشيخة مهرة هي زوي غريغوراكوس، يونانية الجنسية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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