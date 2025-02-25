عروس تخلع زوجها: مراته على الورق بس

رفعت "شمس.ع"، 30 سنة، دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد شهور من الزواج، معللة طلبها بأن زوجها يقضي معظم وقته خارج المنزل مع أصدقائه، دون أي اعتبار لحياتهما الزوجية أو مسؤولياته الأسرية.

وقالت شمس في دعواها: "تعبت من العيشة دي، كل يوم يرجع البيت الفجر أو بعده، وأنا طول الليل قاعدة لوحدي. حاولت أتكلم معاه وأفهمه إن ده بيأثر على حياتنا، لكنه مش شايف إن فيه مشكلة أصلاً."

وأضافت أنها حاولت التكيف مع أسلوب حياته، لكنها لم تعد قادرة على تحمله، خاصة بعدما أثر ذلك على استقرار الأسرة، مشيرة إلى أنها شعرت بأنها مجرد "زوجة على الورق" في ظل غيابه المستمر وانشغاله بأصدقائه أكثر منها.

وأوضحت "شمس" أنها لجأت إلى أهلها لمحاولة إيجاد حل ودي، إلا أن زوجها لم يستجب لأي نصيحة، بل اعتبر الأمر "حرية شخصية" لا يحق لها التدخل فيها.

وأكدت أنها لم تجد أمامها سوى اللجوء إلى المحكمة لإنهاء هذا الزواج، بعدما فقدت الأمل في تغييره أو التفاهم معه، مشددة على أن "الزواج مودة ورحمة، مش حد يعيش حياته برا البيت ويسيب مراته للوحدة."

ورفعت دعوى خلع حملت رقم 356 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.