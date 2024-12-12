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تفاصيل إنهاء حياة "عريس فيصل" أمام المارة في الشارع

تفاصيل إنهاء حياة "عريس فيصل" أمام المارة في الشارع

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الخميس، 12-12-2024 09:51 ص

 

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في مقتل عريس بشهر العسل عقب مشاجرة مع ٣ شباب بسبب حادث دراجة نارية دفع احدهم لغرس مطواة في قلبه وتمزيق وجهي شقيقه وصديقه بعدة جروح.

 

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابين لسماع اقوالهما حول الحادث وقررت حبس المتهمين ٤ ايام على ذمة التحقيقات 

 

وشهدت منطقة فيصل بالهرم جريمة بشعة راح ضحيتها "عريس" بعد قرابة شهر ونصف فقط من زفافه بعد مشاجرة بينه وبين ٣ شباب بسبب حادث موتوسيكل قاموا على اثرها بتسديد طعنات له واصابة شقيقه.

 

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا بوقوع معركة وسقوط ضحايا في منطقة فيصل بالهرم، انتقلت على القور قوات الأمن وتبين من الفحص مقتل شاب يدعى محمود تامر ٢٣ سنة منجد متزوج حديثا واصابة شقيقه وصديقه بعدة إصابات، تم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى.

 

اشارت التحريات الى ان المجني عليه كان يقود دراجة نارية واصطدم بشاب دون اصابته فاعتذر له إلا أن الشاب لم يقبل اعتذاره وتشاجر معه واستدعى ٢ اخرين ونشبت معركة بين الطرفين قام خلالها شاب بتسديد طعنة للمجني عليه وأصيب شقيقه وصديقه بإصابات مختلفة وفور سقوط الضحية غارقا في دمائه فر المتهمون هاربين.

 

نجح ضباط المباحث في القاء القبض على المتهمين وقررت النيابة العامة حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب تشريحه بالطب الشرعي.

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