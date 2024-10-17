



علق الفنان تامر فرج، على التدوينة الأخيرة التي أثار من خلالها حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي رفع من خلالها لافتة "للبيع أو الإيجار".

وكتب تامر، عبر حسابه على إنستجرام: "والله العظيم تعليقاتكم ومساندتكم وحبكم أحلى وأكبر وأغلى من أي شئ، أنا كان كل غرضي إني أفضفض معاكم وأنتقد وضع مؤلم لناس كتير بطريقتي الساخرة دون طلب شئ من حد".

وتابع: "فالسؤال لغير الله مذلة ولا يسأل عن الرزق إلا الله بدليل إني ما عملتش منشن لأي جهة أو شخص لكني فوجئت بكم الحب اللي غمرتموني بيه وأسعدتم قلبي".

واستكمل: "أشكركم واحد واحد وواحدة واحدة، بجد حب الناس ده لا يقدر بثمن لأن الإنسان سيرة، فإذا طابت سيرته طابت آخرته".

وأختتم: "وبحبكم ده أرحتوا قلبي ولو توفاني الله غدا هكون مستريح ومبسوط اني تركت بصمة حلوة وسيرة حلوة بينكم.. أشكركم من كل قلبي".

وكان تامر فرج، أعلن انضمامه إلى قائمة الفنانين الشاكين من قلة المشاركة في الأعمال الفنية خلال الفترة الحالية، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "أبيع نفسي.. فرصة للمنتجين والمخرجين للبيع أو للإيجار.. ممثل محترف يصلح لجميع الأغراض (كوميدي/ تراجيدي/ إجتماعي/ إغراء/ خيال علمي) وسيم مجتهد شوجر دادي يمثل بثلاث لغات.. للمعاينة والاستعلام المخابرة مع آدمن الصفحة".

وسبق أن خضع تامر فرج في أغسطس الماضي لعملية جراحية واستئصال المرارة، ونشرت زوجته وقتها صورة له عقب خروجه من العمليات، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "يا رب يتمم شفائك على خير يا حبيبي وترجع تتريق على كلامي زي عادتك.. ولما أقولك ليه كده بس، ترد تقولي (أتجوز واحدة تانية أتريق عليها يعني).. تامر خرج من العمليات الحمد لله وتحت الملاحظة أدعوله".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان تامر فرج كان مسلسل "بقينا اتنين" إخراج طارق رفعت، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، تامر فرج، ميمي جمال، عزت زين، يوسف عثمان.