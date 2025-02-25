بيان من الداخلية بشأن فيديو التحـ.ـرش في أتوبيس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء إحدى السيدات قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال استقلالها أتوبيس "مينى باص" بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر وبسؤالها أقرت بأنها حال استقلالها الأتوبيس المشار إليه قام أحد الأشخاص بمحاولة التحرش بها من خلال الجلوس بجوارها والالتصاق بها فقامت بتغيير مكانها وتصوير مقطع الفيديو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بمحافظة القاهرة) وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة وأنه قام بملامسة الفتاه أثناء جلوسه بالخطأ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.