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الفرح تحول لمأتم.. وفاة شاب في مشاجرة بحفل زفاف بالإسكندرية بسبب معاكسة زوجته

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الإثنين، 11-11-2024 10:44 ص

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة ومتوفى أمام مجمع قاعات أفراح بمنطقة المكس بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عاطل "توفى إثر إصابته بجرح طعنى" وزوجته ، عاطل "مصاب بجروح متفرقة" وخطيبته - 4 آخرين - جميعهم مقيمون بدائرة قسم أول العامرية) ، طرف الثانى (7 أشخاص "أربعة منهم مصابون بجروح وكسور متفرقة - مُقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة) تعدى كلا الطرفين على بعضهما بالأسلحة البيضاء محدثين ما بهم من إصابات بسبب معاكسة إثنين من الطرف الثانى لسيدتين من الطرف الأول وقيام أحد أطراف الطرف الثانى "محدد" بإحداث إصابة المتوفى التى أودت بحياته وذلك عقب خروج الطرفين من قاعات الأفراح المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة ، كما تم ضبط (4 قطع أسلحة بيضاء "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة").

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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