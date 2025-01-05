أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة اليوم الأحد على على شمال البلاد، موضحة خريطة هذه الأمطار وشدتها حسب كل منطقة.

وقالت الأرصاد، إنه توجد أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مطروح تمتد مساء إلى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

كما توجد أمطار خفيفة على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وخليج العقبة وحلايب وشلاتين، إلى جانب فرص أمطار ضعيفة على القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف.

وطالبت الهيئة، باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار وخاصة احتمالية تشكل السيول على بعض المناطق من محافظة مطروح.