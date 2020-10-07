أغنية لأمير الكويت الجديد تثير غضب فجر السعيد على فنان شهير

الأربعاء، 07-10-2020
03:11 م
محمد فضل
وقعت الإعلامية
الكويتية فجر السعيد
، في خطأ فادح جعلها عُرضة لهجوم
كبير من قبل المتابعين، وذلك
بعد تعليق لها على أغنية للفنان
الكويتي نبيل شعيل يمدح فيها أمير الكويت
الجديد
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث إنتقدته إعتقاداً منها أن الأغنية جديدة
وأنه ليس الوقت المناسب لطرح أغنية جديدة كون لم يمرّ وقت طويل على وفاة أمير
الكويت الراحل صباح الجابر الأحمد الصباح.
وقالت
السعيد:" الفنان
الكبير نبيل شعيل جميل شعورك الوطني تجاه صاحب السمو الأمير
الشيخ نواف الأحمد ولكن الم يكن بالإمكان تأجيل الأغنيه الى أن تنتهي الوفود
المعزيه لسمو الأمير الراحل فلازالت القلوب مجروحه في مصابها الغالي.. ترا هذا
صباح الأحمد اللي جدّمك على كل الفنان
ين في السلام".
وبعد تعليق
المتابعين ومهاجمتها بسبب وقوعها في هذا الخطأ، عادت وحذفت التغريدة واعتذرت من
شعيل بالقول:" اعتذر للفنان
الكبير نبيل شعيل، فإغنيته لصاحب السمو الشيخ
نواف صارلها ثلاث سنين وليست جديده حسب ما وجدت في اليوتيوب".
وأضافت:"والعتب
على من أعاد نشرها في هذا الوقت تحديداً ليجرح حدادنا .. يستاهل بوفيصل كل الأغاني
والقصيد ولكن بعد مرور فتره الحداد إحتراماً لمشاعر أهل الكويت".