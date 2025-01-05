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بعد 30 يومًا.. العثور على جثمان "نهلة محمد" في ترعة بالشرقية

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الأحد، 05-01-2025 11:07 ص

 

 

عثر أهالي قرية كفر الحصر التابعة لمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، على جثة فتاة غارقة في ترعة القرية، تبين أنها "نهلة محمد" (23 عامًا) والتي كانت مبلغًا عن تغيبها منذ شهر، وجرى التعرف على الجثة رسميًا من قبل أسرتها، وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة.

 

كانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا بالواقعة من أهالي قرية كفر الحصر، وبمراجعة بلاغات التغيب تطابقت مواصفات الجثة المعثور عليها في مياه الترعة مع مواصفات فتاة أبلغت أسرتها عن تغيبها منذ شهر، وتدعى "نهلة محمد" تبلغ من العمر 23 عاما، مقيمة كفر الزقازيق البحري بنطاق قسم شرطة ثان الزقازيق، وبمناظرة أسرة الشابة لجثمانها تم التعرف عليها.

 

واتخذت الجهات الأمنية المختصة إجراءاتها القانونية حيال الواقعة، تمهيدا لإنهاء إجراءات تصاريح الدفن لتسليم الجثمان لذويه.

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