والد نيرة طالبة العريش: كانت صائمة ولا يمكن تنتحر.. ماتت مسمومة

الإثنين، 04-03-2024
11:06 ص
علق صلاح الزغبي، والد الطالبة نيرة صلاح
(الشهيرة بفتاة العريش)، على وفاتها مسمومة بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني.
وقال، إن ابنته قبل الحادث بساعات قليلة كانت تتحدث مع والدتها عبر الهاتف وأخبرتها بأنها صائمة وتحتاج لمبلغ من المال، وتم الاتفاق على إرساله لها عبر إحدى المحافظ البنكية.
وأشار إلى أن ابنته وعقب إفطارها وتناولها من طعام المدينة الجامعية شعرت بمغص شديد، واتصلت بوالدتها مرة أخرى لتخبرها بآلامها، وطلبت منها والدتها شراء دواء معين لتخفيف آلام المعدة.
وأضاف أنه بعد ذلك تواصلت مشرفة من المدينة الجامعية مع زوجته (والدة نيرة) وأخبرتها أن ابنتهما في المستشفى وحالتها سيئة، وطلبت منها الحضور فورا، مشيرا إلى أنه علم بعد ذلك بوفاتها، وأكد تقرير الصحة أنها توفيت متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية.
وأوضح أن ما يهمه في الأمر أن يعلم إذا كانت ابنته ماتت منتحرة أم مسمومة؟ ولو كانت مسمومة فمن الذي وضع لها السم في الطعام؟ ولمصلحة من؟!.
ولفت إلى أن تقرير الوفاة المبدئي قال إن ابنته توفيت نتيجة حالة تسمم شديدة، مؤكدا أن ابنته مسلمة و"تعرف حدود دينها ولا يمكن أن تنتحر وتموت كافرة".
وذكرت وسائل إعلام، أن الطالبة نيرة صلاح
، أقدمت على الانتحار بمادة سامة غير معلومة أثناء تواجدها في بيت الطلبة بجامعة العريش.
وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد بوصول طالبة بجامعة العريش مصابة بإعياء شديد، نتيجة تناولها مواد سامة غير معلومة، ووفاتها بعد ذلك.