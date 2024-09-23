الإثنين 23 سبتمبر 2024
توقيت مصر 20:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار الآن بعد الارتفاع المفاجئ في البنوك

أول تعليق من رانيا يوسف على "خيانة زوجها مع كلب" في "التاروت"

أزمة سد النهضة.. مصر تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فوراً

الإعلام الإسرائيلي يسلط الضوء على ثامن أقوى قوة جوية بالعالم

متصلة تفاجئ داعية على الهواء: ابني طلب يحط إيده في منطقة حساسة.. ويرد: فيه الخير

تستعرض جسمها من الخلف.. ندى الكامل تثير ضجة بإطلالة جريئة

بتهمة النصب.. تأييد حبس إسلام بحيري 3 سنوات

«شاهدت عمها يمالرس الجنس مع أمها».. تطورات صادمة بقضية مقتل الطفلة نارين

"القانون يمنع انتهاك الأعراض".. أسرة سعد الصغير تستغيث بالنائب العام

فيديو صادم.. لاعب يعض منافسه في الدوري الإنجليزي

أول تعليق من رانيا يوسف على "خيانة زوجها مع كلب" في "التاروت"

Capture
ا
الإثنين، 23-09-2024 02:23 م


ردت الفنانة رانيا يوسف على الشائعات التي طالت فيلمها "أوراث التاروت"، ووضحت موعد تصويره وعرض ورأي الرقابة، ووجهت اللوم إلى الصحفيين.

أكدت الفنانة رانيا يوسف بطلة فيلم "أوراق التاروت" أن الفيلم سيعرض في الموعد المحدد له، وأن الرقابة أجازته، ولم يكن يوما ممنوعا.

وعبرت رانيا يوسف عن استيائها من الشائعات التي دارت حول منع الفيلم، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، وألقت بطلة الفيلم باللوم على الصحفيين الذين وصفتهم بـ "الدخلاء" على المهنة، الذين يحاربونها بأقلامهم إذا رفضت إجراء حديث أو الظهور في برنامج، من أجل "التريند".

"هو عيب يكون في حيوانات في الفيلم، ما في فيلم راح مهرجان فينيسيا بالكلب" وأضافت رانيا يوسف مستنكرة ما أذيع حول الفيلم، ووجود مشاهد خيانة زوجية مع كلب، وقالت "الفسلم في كلب وقطة وبغبان، إشمعنى مسكوا في الكلب".

ووفقا لما أوضحته رانيا يوسف، فقد تم الانتهاء من تصوير الفيلم منذ عامين، وكانت الشركة المنتجة قد اصدرت بيانا رسميا لتوضيح حقيقة تعرّض "أوراق التاروت" للمنع، مؤكدة أن الفيلم خالي من الماهد الخادشة للحياء، كما أنه لا توج جهة رقابية قامت بمنع بالفيلم.

يشترك في بطولة الفيلم مي سليم وسمية الخشاب وعبد العزيز مخيون، من إنتاج بلال صبري وتأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، ويدور في قالب كوميدي رعب، ومن المقرر عرضه ليلة رأس السنة بجميع دور السينما.

إقرأ ايضا

66d5e4f7423604588c47a90c

أزمة سد النهضة.. مصر تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فوراً

2021_2_16_15_38_45_828

متصلة تفاجئ داعية على الهواء: ابني طلب يحط إيده في منطقة حساسة.. ويرد: فيه الخير

0

تستعرض جسمها من الخلف.. ندى الكامل تثير ضجة بإطلالة جريئة