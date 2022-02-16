أكل مشيمة الجنين.. فوائد وأضرار علمية تعرَّفي إليها

الأربعاء، 16-02-2022
03:05 م
تلجأ بعض النساء إلى عادات قديمة من خلال أكل مشيمة
الطفل فور ولادته، للحصول على الفوائد الكثيرة لما تحتويه المشيمة
من خلايا جذعية، وفيتامينات وعناصر غذائية قيمة.
وهناك مخاطر ربما لا تعرفها بعض النساء اللواتي يقمن بأكل المشيمة
بعد الولادة، وهي مخاطر تعرضهن لبكتريا نتيجة تلوث المشيمة
عند فصلها من الطفل، وإخراجها من رحم الأم.
ما هي المشيمة
؟
المشيمة
هي أول عضو يتكون عند حدوث الحمل، ويستمر في النمو طوال فترة الحمل، وهو المسؤول عن مد جسم الجنين بالتغذية، والأكسجين، وبعد الولادة يتم التخلص منه مباشرة لانتهاء مهمته بالولادة.
فوائد أكل المشيمة
تعد الخلايا الجذعية هي منبت الجسم الخام، وهي خلايا لديها قدرة غير محدودة على الانقسام والتكاثر، وتستطيع والتحول إلى أي نوع من الخلايا، مثل الخلايا العضلية القلبية، أو الأعصاب، أو نخاع العظم.
وهناك تقنية حديثة بسحب الدم الموجود في المشيمة
وتخزينه لعلاج الأمراض المزمنة مستقبلًا لصاحب المشيمة
، أو حتى لأي شخص آخر.
تم استنبات أقسام من الكبد البشري من خلال الخلايا الجذعية الموجودة في المشيمة
.
في بريطانيا أكلت سيدة تدعى «كترينا هيل» بعمر 27 عامًا، مشيمة
طفلها الأول بطهيها مع الفلفل الحار، وتجفيفها، ثم عاودت في طفلتها الثانية لأكل مشيمة
ها، من خلال تجميدها لعدة أيام في الثلاجة، ثم قامت بطهيها مع الجبن المبشور، مشيرة إلى أنها قرأت عن تعافي العديد من النساء السريع من إرهاق الولادة عند تناولهن المشيمة
، وهو ما حدث لها بالفعل من خلال تعافيها السريع من مضاعفات الولادة.
وهناك طرق أخرى لتناول المشيمة
تلجأ إليها بعض شركات الأدوية من خلال تحويلها إلى كبسولات بنظام التبخير والتجفيف، فيما تلجأ بعض النسوة إلى طبخها مع البهارات وتناولها.
أضرار المشيمة
عادة ما تكون المشيمة
محمّلة بالتلوث وهو أحد أدوراها في منع وصول التلوث إلى الجنين.
وجود احتمالية تلوث المشيمة
عن طريق المستشفى التي تلدين بها ثم تنتقل إليكِ عند أكلها.
الطرق الصحيحة لحفظ المشيمة
بعد الولادة هي التجميد في المبردات، وأي خطأ قد يعرضها للفساد ومن ثم تصبح ضارة بجسمك.
حال كنتِ مصابة بأي مرض في الدم فإنه سيكون موجودًا في المشيمة
ومن ثم تصبح ضارة لك.