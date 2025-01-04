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محمد رمضان يشوق جمهوره: هتشوفوني في رمضان 2025

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محمد رمضان
السبت، 04-01-2025 01:22 م
شوق الفنان محمد رمضان جمهوره لمفاجأة يحضرها لهم وهي تواجده في رمضان 2025.
لم يكشف محمد رمضان أي تفاصيل إن كان يظهر في إعلان أو برنامج أو ضيف شرف في مسلسل" واكتفى بالإعلان عن مشاريعه الجديدة في عام 2025 ومنها تواجده في رمضان.

ونشر محمد رمضان فيديو تحدث فيه إلى جمهوره وقال: "كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله تكون سنة جميلة عليكم وتكون كلها أخبار حلوة واحتفالات ونجاحات، وتشوفوا أسد أخيرا في 2025، وتشوفوني في كوتشيلا في أبريل، وفي مفاجأت كتير أهمها أنكم هتشوفوني في رمضان 2025".

محمد رمضان يشوق جمهوره لمفاجأة في رمضان 2025وأكمل محمد رمضان: "استنوني يوم 18 يناير في السعودية وحشوني الجمهور السعودي وأشوفكم على خير وبخير".


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