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لطفي لبيب يعلن اعتزاله الفن بشكل نهائي.... فما السبب؟

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السبت، 04-01-2025 12:57 م
اعلن  الفنان لطفي لبيب عن اعتزاله الفن بشكل نهائي.
وقال في لقائه مع الإعلامي نزار الفارس عبر القناة الرابعة العراقية: «في حالتي الصحية حاليا لو جالي دور مقدرش أقدمه لأني أفضل أكون عند جمهوري كما كنت».
وتابع: «اعتزلت الفن بشكل رسمي، مش معقول ممثل يمثل نصه طائر أو صوته ضائع، لازم وقتها الممثل يقعد في بيته».
وأردف: «الممثل هو المبدع الثاني والكاتب هو المبدع الأول، فأنا بكتب حاليا وده معوضني عن حاجات كتير وأقدر أبدع زي ما أنا عايز».

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