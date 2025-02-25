شاهد.. فنانة شهيرة تعلن ارتداء الحجاب: الله يسامحني على اللي راح

نشرت الفنانة السعودية وعد مقطع فيديو، أعلنت خلاله ارتداء الحجاب عن قناعة.

وقالت خلال مقطع فيديو: " الحمد لله، قرار كان جدا صعب خاصة في مجال شغلي وحياتي، وقررت أمس ارتداء الحجاب، وطلبت من المكتب عندي حذف صوري بدون حجاب، والله يسامحنا على كل اللي راح، ولكن ما يقدروا يحذفوها كلها في وقت واحد لأن ذلك يقفل الحسابات".

وتابعت: " إن شاء الله هستمر في شغلي لكن أكيد ما هصور، والله يثبتنا"، وأكملت: "صحيت اليوم أحس نفسي شيء جديد ، كان في شيء ناقص، والله يكتب لكم الحجاب ، والله يهدينا ويهدي الجميع".