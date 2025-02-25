الثلاثاء 25 فبراير 2025
توقيت مصر 19:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شروق تطلب الخلع: اكتشفت الصدمة في شهر العسل ورجعت على بيت أبويا

حماس تتبرأ من تصريحات موسى أبو مرزوق وتعلن هذا الأمر

وفاة سيدة بالدقهلية من ضحايا واقعة نصب FBC

تفاصيل جديدة حول واقعة آية عادل.. هذه المرة من مديرها في العمل

عروس تخلع زوجها: مراته على الورق بس

مصاب بنفس المرض.. وسيم يوسف يعلن تكفله بعلاج ونفقة إبراهيم شيكا

بيان من الداخلية بشأن فيديو التحـ.ـرش في أتوبيس

رانيا يوسف تثـ.ـير الجدل ببدلة رقص في رمضان

الداخلية تنشر صورة المتهمين في واقعة نصب منصة FBC

شاهد.. فنانة شهيرة تعلن ارتداء الحجاب: الله يسامحني على اللي راح

شاهد.. فنانة شهيرة تعلن ارتداء الحجاب: الله يسامحني على اللي راح

الثلاثاء، 25-02-2025 10:40 ص

 

نشرت الفنانة السعودية وعد مقطع فيديو، أعلنت خلاله ارتداء الحجاب عن قناعة.

وقالت خلال مقطع فيديو: " الحمد لله، قرار كان جدا صعب خاصة في مجال شغلي وحياتي، وقررت أمس ارتداء الحجاب، وطلبت من المكتب عندي حذف صوري بدون حجاب، والله يسامحنا على كل اللي راح، ولكن ما يقدروا يحذفوها كلها في وقت واحد لأن ذلك يقفل الحسابات".

وتابعت: " إن شاء الله هستمر في شغلي لكن أكيد ما هصور، والله يثبتنا"، وأكملت: "صحيت اليوم أحس نفسي شيء جديد ، كان في شيء ناقص، والله يكتب لكم الحجاب ، والله يهدينا ويهدي الجميع".

وأضافت: " أهم شيء في اتخاذ القرار الصحبة الطيبة، واللي تبغى تصير زيهم، شوفوا أنتم وانتبهوا مين حولكم".

إقرأ ايضا

6392484991732186014

شروق تطلب الخلع: اكتشفت الصدمة في شهر العسل ورجعت على بيت أبويا

480465519_707682775123350_7998281747683722850_n

وفاة سيدة بالدقهلية من ضحايا واقعة نصب FBC

Capture

تفاصيل جديدة حول واقعة آية عادل.. هذه المرة من مديرها في العمل